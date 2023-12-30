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Жафяров о переходе в «Авангард»: «Ощущения великолепные. Некоторое время не играл, надо вкатиться. Легко точно не будет. Буду стараться проявлять свои сильные качества»

– Ощущения великолепные, эмоции тоже. Провел первую тренировку, впереди большие задачи. Буду стараться работать, чтобы каждую игру стараться выигрывать.

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