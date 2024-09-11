Dell продолжит увольнять сотрудников до февраля следующего года Классическим...

Dell продолжит увольнять сотрудников до февраля следующего годаКлассическим производителям северного оборудования и ПК в условиях меняющейся конъюнктуры рынка приходится постоянно подстраивать организационную структуру, жертвами подобных процессов нередко становятся увольняемые сотрудники.
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