«Китайцы» грязи не боятся: суровый тест квадроцикла Aodes PathCross 1000 Mud Pro

С тех пор, как американо-канадские и японские квадроциклетные бренды официально ушли с российского рынка, прошло не так уж много времени, но свято место пусто не бывает: оставшийся после грандов котлован не успел даже просохнуть и покрыться сетью мелких ручейков серых поставок, как в него хлынул бурный поток техники для активного отдыха из Китая.
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