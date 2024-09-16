Не играйте нам на нервах

Речь о том, что президент США Джо Байден может «разрешить» что-то делать Украине … Россия знает, что Запад уже принял решения насчет ударов вглубь российской территории и передал соответствующие сигналы Киеву, заявил Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, передает корреспондент УтроNews.