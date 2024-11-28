Первый зампред ВТБ Пьянов: ЦБ поднимет ключевую ставку до 23% в декабре

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что по результатам заседания в декабре совет директоров Центрального банка, вероятно, примет решение поднять ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 23% годовых.
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