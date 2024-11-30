НТВ узнал, что от дочери известного российского актера сбежал жених

По данным телеканала НТВ, дочь актера Ивана Охлобыстина за неделю до свадьбы бросил жених. На опубликованном каналом видео 31-летний парикмахер Максим пришел на смотрины без кольца и не встал перед 25-летней Варварой на одно колено.