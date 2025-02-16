В информсистему жилищного строительства планируют добавить 3D-модели зданий

Нововведение повысит контроль за строительными процессами. В информационную модель строящихся зданий и сооружений войдут трехмерные представления объекта, технические характеристики, данные о строительных материалах и инженерных системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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