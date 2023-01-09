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Niezależny Dziennik Polityczny: Киев ждет захода польских войск на Украину

Журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер опубликовала статью, в которой сообщается, что заявление Кирилла Буданова, начальника разведывательной службы Министерства обороны Украины, о планах Киева начать крупное наступление весной не вызвало собого резонанса.

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