Журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер опубликовала статью, в которой сообщается, что заявление Кирилла Буданова, начальника разведывательной службы Министерства обороны Украины, о планах Киева начать крупное наступление весной не вызвало собого резонанса.
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