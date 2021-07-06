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В Раде оценили роль героизации Бандеры и Шухевича в развале Украины

В Раде оценили роль героизации Бандеры и Шухевича в развале Украины

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав подобные действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов.

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