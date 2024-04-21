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«ХС»: в Одессу прибыли около 1000 французских военнослужащих

«ХС»: в Одессу прибыли около 1000 французских военнослужащих

В Одесской области зафиксировано передвижение не менее 1000 французских военнослужащих, которые прибыли в роли наемников киевского режима.

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Комментарии
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Eduard
Следующим самолетом пакеты для &quot;Груза-200&quot;!
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8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сейчас назначат вознаграждение за каждого убитого французики и на них начнётся персональная охота только и всего [солдаты ВСУ] тоже могут участвовать, мы возражать не будем.
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2 час.
EV
Evgeni Velesik
Уже сминусовали под Черниговым!
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1 час.

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