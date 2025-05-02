«Главную опасность представляет аллергическая реакция»: врач — о первой помощи при укусах змей и мерах предосторожности

С наступлением весны в средней полосе России, а также в Сибири проснулись от зимней спячки гадюки. Врач-терапевт Алексей Хухрев, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор», в интервью RT рассказал, как избежать встречи со змеями в лесу и на дачных участках.