«Главную опасность представляет аллергическая реакция»: врач — о первой помощи при укусах змей и мерах предосторожности

С наступлением весны в средней полосе России, а также в Сибири проснулись от зимней спячки гадюки. Врач-терапевт Алексей Хухрев, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор», в интервью RT рассказал, как избежать встречи со змеями в лесу и на дачных участках.
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