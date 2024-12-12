Полицейские Томска вручили российский паспорт уроженцу Республики Ангола

В Томске сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому району вручили паспорт гражданина Российской Федерации уроженцу Республики Ангола, который успешно завершил обучение в одном из местных вузов по очной форме, получил диплом с отличием и документ о квалификации.