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Джей Зи поздравил Бейонсе с днём рождения во время своего юбилейного концерта в Лондоне

Джей Зи поздравил Бейонсе с днём рождения во время своего юбилейного концерта в Лондоне

Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер) поздравил Бейонсе с днём рождения во время своего юбилейного концерта "JAY-Z 30" в Лондоне, который прошёл 4 сентября.

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