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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко: «В детстве кто-то мне помогал – и я решил, что я тоже буду помогать. Именно тем, кто нуждается. И вот мы с женой сейчас этим занимаемся»

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» была открыта в Москве в 2017 году.  «Это совершенно не бизнес, это не приносит денег.

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