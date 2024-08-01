Шинник – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 3 августа

В субботу, 3 августа, сыграют Шинник и Сочи в 4 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ). Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.