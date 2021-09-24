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«Известия»: Карантин для иностранных специалистов могут отменить

«Известия»: Карантин для иностранных специалистов могут отменить

Двухнедельный карантин для иностранных высококвалифицированных специалистов в РФ могут отменить. С таким предложением обратилась к Роспотребнадзору ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд».

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