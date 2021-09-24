«Известия»: Карантин для иностранных специалистов могут отменить

Двухнедельный карантин для иностранных высококвалифицированных специалистов в РФ могут отменить. С таким предложением обратилась к Роспотребнадзору ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд».
Популярные статьи
- Политолог Крашенинников: Крым превратился в один из «электоральных султанатов»
- «Выборы закончились. Всем разойтись!»: Садальский осудил власть за отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам
- «Живем как собаки»: Татьяна Лазарева посетовала на условия жизни в Бердске и усомнилась в честности выборов
Свежие комментарии