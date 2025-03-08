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СК задержал блогершу Анастасию Митрошину по делу об отмывании денег

СК задержал блогершу Анастасию Митрошину по делу об отмывании денег

Следователи возбудили уголовное дело об отмывании денег в отношении блогерши Александры Митрошиной.Сотрудники московского СК задержали блогершу Александру Митрошину по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

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