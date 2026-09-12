Китай возьмет председательство в БРИКС в 2027 году

Китай в 2027 году примет председательство в объединении БРИКС и проведет 19-й саммит организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на текущем саммите БРИКС, проходящем в Нью-Дели 12–13 сентября.
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