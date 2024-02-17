Мой секрет идеального блинного пирога, получается просто «за уши не оторвешь»

Такие блины мы готовили часто. Вот только идея создания из них пирога родилась случайно. Я купила плавленый сыр, который по консистенции был похож на домашние густые сливки: жидкий, но с ложки не спадал, чуть ли не ножом его режь! Что из них буду готовить, я даже не представляла.