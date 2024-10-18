Генерация облаков точек в 3D из текста. Открытый исходный код и веса доступны. Перейти Метки: Experimental, Point-E, Генерация Задача Создать 3D объект По материалам: neurolist.
Point-E
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Генерация облаков точек в 3D из текста. Открытый исходный код и веса доступны. Перейти Метки: Experimental, Point-E, Генерация Задача Создать 3D объект По материалам: neurolist.