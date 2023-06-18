«Многое уже испоганили, нет в городе хозяина»: эксперт обругал Смольный за план по трассе М-7 через Удельный парк

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Доктор технических наук считает, что городские власти решили обойтись без мнения специалистов, а просто пошли навстречу тем, кто предложил больше денег.

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