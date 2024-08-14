Василиса Володина раскрыла кому из знаков зодиака внезапно станет трудно: напасти свалятся как снег на голову Ольга БезродняяВасилиса Володина предупредила, что на некоторых знаков зодиака в ближайшее время могут обрушиться серьёзные проблемы.