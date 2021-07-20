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Матвиенко озвучила способ искоренения бедности в мире

Она считает, что женщины должны быть полноправно вовлечены в каждый процесс.

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Саша Николаев
мдя...неспеша поехала крышу,чуть шурша..))
Михаил Гальперин
"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин" Ну, да! Женщин-биороботов с искусственным интеллектом...
Оzzи О О
Что такое старческий маразм , где бы это наглядно увидеть ?
Владимир Николов
Как она заботится о мировой бедности. А не лучше ли подумать о бедности в России?????
Nata
На фоне Рокфеллеров она чувствует себя бедной, вот и волнуется. А не о вас или обо мне.
Сергей Трофимов
Совсем берега потеряли сказочники.
Георгий Корнев
Голикова, Панфилова, Матвиенко, Захарова, Попова, Кабаева, сколько женщин во власти и в бизнесе на высоких постах в России. Чем не гендерное равенство. А в борьбе с бедностью проигрываем с разгромным счётом.
Игорь Тихонов
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