Матвиенко озвучила способ искоренения бедности в мире

Сергей ХрипуновОбществоМатвиенко озвучила способ искоренения бедности в миреОна считает, что женщины должны быть полноправно вовлечены в каждый процесс.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша Николаевмдя...неспеша поехала крышу,чуть шурша..))Михаил Гальперин"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин" Ну, да! Женщин-биороботов с искусственным интеллектом...Оzzи О ОЧто такое старческий маразм , где бы это наглядно увидеть ?Владимир НиколовКак она заботится о мировой бедности. А не лучше ли подумать о бедности в России?????NNataНа фоне Рокфеллеров она чувствует себя бедной, вот и волнуется. А не о вас или обо мне.Сергей ТрофимовСовсем берега потеряли сказочники.Георгий КорневГоликова, Панфилова, Матвиенко, Захарова, Попова, Кабаева, сколько женщин во власти и в бизнесе на высоких постах в России. Чем не гендерное равенство. А в борьбе с бедностью проигрываем с разгромным счётом.Игорь ТихоновМаразм и деменция неразделимы... "А чего тут думать - взять да и поделить все поровну!" - Булгаков, "Собачье сердце"...Комментировать
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