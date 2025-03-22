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На Режевском тракте столкнулись пять машин

На Режевском тракте столкнулись пять машин

Сегодня на 62-м километре трассы Екатеринбург – Реж произошли два ДТП с участием пяти машин. По данным ГИБДД по Свердловской области, лихач на Toyota не справился с управлением, его занесло на встречку, где он столкнулся с Nissan.

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