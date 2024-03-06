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Спикер ВСУ Лиховой: Линия обороны на Авдеевском направлении эффективна

Спикер ВСУ Лиховой: Линия обороны на Авдеевском направлении эффективна

Представитель оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что линия обороны ВС страны на Авдеевском направлении была эффективна, хотя российские бойцы и прорвали ее.

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