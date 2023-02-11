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Модные платья для полных женщин на весну-лето 2023

Модные платья для полных женщин на весну-лето 2023

Носить красивые модные платья достойна каждая женщина, независимо от ее возраста и комплекции. Но, если стройные дамы могу позволить себе практически все, что предлагает современная фэшн-индустрия, то полным женщинам приходится несколько сложнее.

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