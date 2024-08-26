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Региональная Юридическая Служба

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Связь через Телеграм: как арест Павла Дурова может повлиять на ход СВО

Связь через Телеграм: как арест Павла Дурова может повлиять на ход СВО

Фото: basetop.ru Задержание Павла Дурова, создателя мессенджера Телеграм, во Франции может оказать существенное влияние на ход специальной военной операции (СВО), утверждают военные корреспонденты и эксперты.

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