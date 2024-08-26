Связь через Телеграм: как арест Павла Дурова может повлиять на ход СВО

Фото: basetop.ru Задержание Павла Дурова, создателя мессенджера Телеграм, во Франции может оказать существенное влияние на ход специальной военной операции (СВО), утверждают военные корреспонденты и эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии