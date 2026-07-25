Tokayev's maneuver: how not to quarrel with anyone Putin, with no Trump, not with Zelensky

During the talks with Russian President Vladimir Putin in Omsk, his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev had to make an impossible diplomatic maneuver: to say something acceptable to Russia, the United States and Ukraine.
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