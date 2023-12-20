Неймар не сыграет на Копа Америка

Бразилия поедет на континентальное первенство без Неймара. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что форвард «Аль-Хиляля» и национальной команды Неймар не поможет «Селесао» на ближайшем Копа Америка.
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