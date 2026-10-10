«Гадюка» сможет уничтожать до 20 дронов за вылет: представлен российский многоразовый реактивный перехватчик

ДФ-3 «Гадюка» развивает скорость до 850 км/ч В России представили новый реактивный перехватчик. Многоразовый аппарат ДФ-3 «Гадюка» развивает скорость до 850 км/ч, оснащён автоматическим вооружением и после выполнения задачи может возвращаться на аэродром для подготовки к следующему вылету.
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