Вам самим такую захочется: очень крутые татуировки от белорусского мастера

Когда французские художники Джордж Сера и Поль Синьяк в 1886 году изобрели пуантилизм (направление в живописи, в основе которого лежит манера письма мазками правильной прямоугольной формы), они наверняка не предполагали, что однажды созданный ими стиль будет применен для нанесения татуировок.