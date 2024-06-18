НАТО и США беспокоит поддержка Россией ядерной программы КНДР

НАТО и США обеспокоены поддержкой, которую Россия может оказать ракетным и ядерным программам Северной Кореи, заявил глава альянса, когда президент России Владимир Путин впервые за 24 года отправился в замкнутую ядерную страну.
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