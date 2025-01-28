КИЕВ, 28 января, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Украина может прекратить свое существование уже через год, если не удастся остановить конфликт и террор Владимира Зеленского.
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