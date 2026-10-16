Азербайджан вновь планирует закупать газ у «Газпрома». Об этом на полях форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров, передает «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым