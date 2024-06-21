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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уодделл сообщил, что Мерзликин останется в «Коламбусе»: «Никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто»

В сезоне-2023/24 вратарь провел 41 матч, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,45.

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