Адвокат Бух: защита россиянина Винника в США ведет переговоры о признании вины

Адвокат Аркадий Бух заявил, что защита гражданина Российской Федерации Александра Винника, арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств, ведет переговоры о возможности признания вины и рассчитывает добиться наилучших условий сделки для россиянина.