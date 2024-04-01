Собянин рассказал, как добровольный экзамен помогает молодежи найти работу

РИА Новости/Кирилл Каллиников В столице начался первый этап добровольного квалификационного экзамена, благодаря ему студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или оплачиваемую стажировку в крупнейшие компании страны, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.