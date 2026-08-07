ТАСС: в Анискино солдаты ВСУ из числа бывших заключенных сразу сдавались в плен

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Украинские солдаты 1-й бригады территориальной обороны (ТрО) из числа бывших заключенных сдавались в плен при первом же столкновении с военнослужащими Северной группировки войск в ходе боев за населенный пункт Анискино в Харьковской области.