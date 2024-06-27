Обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей прошел в райисполкоме.

В Бобруйском районном исполнительном комитете проведен обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей, организованный управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома во взаимодействии с отделом экономики.
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