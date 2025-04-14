Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©

Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©

11 лет подвигу 300 запорожцев Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! Митинг «Антимайдана» начался утром, 13 апреля 2014 года, у памятника Ленину.

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