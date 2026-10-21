Гробница Тутанхамона, известная как KV62, не желает становиться только музейным экспонатом. Спустя век после открытия она снова подбрасывает историкам загадку.
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