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Виталий Милонов заявил, что готов помочь Вологодской области запретить аборты

Виталий Милонов заявил, что готов помочь Вологодской области запретить аборты

Практику полного запрета на проведение абортов в российских частных клиниках нужно распространять на все регионы, убежден зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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