Второму взяткодателю по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева продлили арест в СИЗО

Срок пребывания в СИЗО Дениса Илюшина заканчивался 4 декабря Октябрьский районный суд Томска 27 ноября 2024 года продлил меру пресечения директору компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, который является вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева.
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