В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконном хранении растительных наркотиков в крупном размере

При проведении оперативно-розыскных мероприятий у 34-летнего жителя села Федоровка Хабаровского района сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хабаровскому району обнаружено и изъято порядка килограмма высушенной конопли.