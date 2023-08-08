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Вагабов и Асбаров помогли раненому ножом мужчине. Бойцы вызвали медиков (Mash)

Конфликт произошел в понедельник, 7 августа, недалеко от ресторана «Аист». Неизвестный мужчина ударил оппонента ножом в живот, после чего сразу же покинул место происшествия.

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