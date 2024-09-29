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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я считаю, что надо действовать корректно и уважительно. Но у болельщиков свой взгляд»

– Как относитесь к самой резонансной кричалке этого сезона «Зенит» – позор российского футбола», что это, на ваш взгляд, такое? – Наверное, выражение каких-то эмоций болельщиков.

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