Украинцев призвали готовиться к ужасам зимы без воды и света

Украинцам следует готовиться к крайне тяжелой зиме с длительными отключениями электроэнергии Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила руководитель пресс-службы НАК Укрэнерго Мария Цатурян.
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