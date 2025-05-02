ООН планирует реформы из-за долгов США: что ждет мировую организацию?

Maxim

ООН создавалось - как надзиратель Бретон-Вудской системы, не зря на терр. Сша, а не нейтральной страны, даже все конвенции - венские, гаагские, женевские, нью-йоркская - только одна.. Мир уже не послевоенный, даже хол. война кончилась, пора менять систему: появятся другие платежные системы и доллар - не эталон..