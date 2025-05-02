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ООН планирует реформы из-за долгов США: что ждет мировую организацию?

ООН планирует реформы из-за долгов США: что ждет мировую организацию?

ООН готовит масштабную реформу из-за финансовых проблем и долгов США. Инициатива включает оптимизацию структур, объединение гуманитарных агентств и перераспределение штата.

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Комментарии
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Maxim
ООН создавалось - как надзиратель Бретон-Вудской системы, не зря на терр. Сша, а не нейтральной страны, даже все конвенции - венские, гаагские, женевские, нью-йоркская - только одна.. Мир уже не послевоенный, даже хол. война кончилась, пора менять систему: появятся другие платежные системы и доллар - не эталон..
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14 час.
T
Teodor
Каким номером штата США будет ООН после Гренландии?
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14 час.
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