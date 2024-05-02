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Рангник отказал «Баварии» и останется в сборной Австрии

65-летний специалист был главным фаворитом на пост главного тренера мюнхенского клуба и вел переговоры с ним.

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