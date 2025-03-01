Monster Hunter Wilds – шестой результат в истории Steam по количеству игр Monster Hunter Wilds, не...

Monster Hunter Wilds – шестой результат в истории Steam по количеству игрMonster Hunter Wilds, несомненно, станет самым громким релизом года: только в Steam за первые 15 часов после релиза пиковый онлайн достиг 1,307,976 игроков, а в выходные эта цифра может еще увеличиться.